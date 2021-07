Tom Cruise a Wimbledon per la finale e svela chi tiferà per Euro 2020

Advertising

Agenzia_Ansa : Da Tom Cruise a Kate, vip sugli spalti per la finale di Wimbledon #ANSA - HugMeNialler98 : RT @itsmwengo: Ma gli inglesi che si vantano di aver avuto la telefonata di Tom Cruise quando noi abbiamo avuto Lino Banfi che ha chiamato… - Reberebby215 : RT @amaricord: Ma gli inglesi che si vantano della telefonata di Tom Cruise lo sanno che noi stasera saremo protetti da Sergio Mattarella? - appartenendoti : RT @amaricord: Ma gli inglesi che si vantano della telefonata di Tom Cruise lo sanno che noi stasera saremo protetti da Sergio Mattarella? - izaisshe : RT @amaricord: Ma gli inglesi che si vantano della telefonata di Tom Cruise lo sanno che noi stasera saremo protetti da Sergio Mattarella? -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Cruise

Il Fatto Quotidiano

Non così è per, leggenda di Hollywood. Stando a quanto riportato dal Daily Mail , l'attore americano ha augurato agli inglesi "il meglio" in vista della finale dell'Europeo. Il capitano ...Isabella Kidmanoggi ha 28 anni ed era solo una bambina quando fu adottata dalla coppia formata dagli attori Nicole Kidman e. A differenza dei suoi genitori famosi, la ragazza non ama i riflettori, anzi preferisce mantenere la riservatezza, soprattutto sui social dove pubblica per lo più foto di opere artistiche ...Seduto sugli spalti di Wimbledon per il match tra Berrettini e Djokovic, Tom Cruise ha rivelato anche chi tiferà per la finale di Euro 2020.Kate Middleton in tribuna per la finale di Wimbledon. Oltre alla moglie del principe William, anche Tom Cruise tra i vip presenti per il match tra Djokovic e Berrettini. Segui la diretta del match.