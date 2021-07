Tennis | Wimbledon | Djokovic vince 2° set contro Berrettini e match in parità**

(Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - Novakreagisce, conquista il secondo set della finale die riporta in equilibrio ill'azzurro Matteo. Dopo aver perso il primo set al tie-break il 34enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si aggiudica il parziale per 6-4il 25enne romano, numero 9 del ranking Atp e 8 del seeding. A decidere il set due break al primo e terzo game. Si gioca da un'ora e 55 minuti.

Matteo Berrettini sfida Novak Djokovic sull'erba del centrale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club nella finale di Wimbledon. Per la prima volta nella storia del più prestigioso torneo di tennis, un giocatore italiano raggiunge la finale.