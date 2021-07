(Di domenica 11 luglio 2021), 11 lug. (Adnkronos) – “Grazie per il sogno e le emozioni che ci hai regalato. In campo seiundi te e al tuo fianco. Ti aspettiamo in Campidoglio. Daje”. A scriverlo su Twitter è Virginia, commentando la finale di Wimbledon che ha visto affermarsi il campione del mondo serbo Novak Djokovic sul giovane tennistano Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Tennis: Raggi a Berrettini, 'sei stato un leone, Roma è orgogliosa di te'**... - crown_karl : @Poccio_1 @virginiaraggi @Roma E allora la Raggi pensasse ad altro che al tennis. - aanthl : La #Raggi è riuscita a fare la copertura del #Colosseo prima di quella del Centrale del Tennis. Prima l'ordinario e poi lo straordinario! -

Ultime Notizie dalla rete : **Tennis Raggi

Il Sannio Quotidiano

... tra gli altri il ministro della Cultura Dario Franceschini, la sindaca di Roma Virginia, l'... Read More Sport: Berrettini in finale a Wimbledon, 'Un sogno, devo crederci' 9 Luglio 2021 "E' ...... la sensazione della camicia stirata una piacevole coccola, gli ultimidel sole vi illuminano ... così morbido e così delicato, è la stessa richiesta da una partita di, da un paio di scarpe ...Anche i politici italiani esultano per l'impresa di Matteo Berrettini, primo tennista italiano nella storia a qualificarsi per la finale di Wimbledon.ROMA (ITALPRESS) - "Straordinario Matteo Berrettini! Dopo 61 anni un italiano torna in semifinale a Wimbledon! Roma e' orgogliosa di te!". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (ITA ...