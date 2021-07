Sport, La riforma Spadafora entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2023 (Di domenica 11 luglio 2021) Arriva l’accordo dopo una lunga mediazione tra l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e l’attuale sottosegretaria competente – nonché pluricampionessa e medagliata di scherma – Valentina Vezzali, sull’applicazione della riforma degli enti Sportivi professionistici e dilettantistici, lavoro Sportivo dal gennaio 2023. L’emendamento che lo sancisce è stato votato dal Movimento 5 Stelle – partito di appartenenza dell’esponente grillino, Alternativa c’e’ (Alessandro Di Battista), mentre si sono astenuti Pd, Lega, Italia Viva, Coraggio Italia (Toti). Contrari Forza Italia ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 luglio 2021) Arriva l’accordo dopo una lunga mediazione tra l’ex ministro delloVincenzoe l’attuale sottosegretaria competente – nonché pluricampionessa e medagliata di scherma – Valentina Vezzali, sull’applicazione delladegli entiivi professionistici e dilettantistici, lavoroivo dal. L’emendamento che lo sancisce è stato votato dal Movimento 5 Stelle – partito di appartenenza dell’esponente grillino, Alternativa c’e’ (Alessandro Di Battista), mentre si sono astenuti Pd, Lega, Italia Viva, Coraggio Italia (Toti). Contrari Forza Italia ...

