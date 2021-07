Richard Branson: l’imprenditore si prepara al suo primo viaggio suborbitale (Di domenica 11 luglio 2021) Richard Branson, fondatore della Virgin Galactic, volerà nel suo primo viaggio suborbitale. Si aprono nuove frontiere per una realtà che, fino a pochi anni fa, sembrava irrealizzabile: quella del turismo spaziale Oggi, domenica 11 Luglio, Richard Branson, il fondatore della compagnia Virgin Galactic), realizzerà il suo sogno di volare finalmente nello spazio in un viaggio suborbitale. L’orario della partenza è previsto alle 15:00 italiane. A quell’ora, l’imprenditore statunitense salirà a bordo di uno SpaceShipTwo ... Leggi su zon (Di domenica 11 luglio 2021), fondatore della Virgin Galactic, volerà nel suo. Si aprono nuove frontiere per una realtà che, fino a pochi anni fa, sembrava irrealizzabile: quella del turismo spaziale Oggi, domenica 11 Luglio,, il fondatore della compagnia Virgin Galactic), realizzerà il suo sogno di volare finalmente nello spazio in un. L’orario della partenza è previsto alle 15:00 italiane. A quell’ora,statunitense salirà a bordo di uno SpaceShipTwo ...

disinformatico : Oggi Richard Branson tenterà un volo ad altissima quota (80 km) con @virgingalactic : streaming qui - SkyTG24 : Il fondatore dell'impero Virgin, Sir Richard #Branson, diventerà il primo privato a volare nello #spazio da turista… - andreabettini : La quota in cui inizia lo spazio è una convenzione. In genere è indicata a 100 km di altezza. Negli Stati Uniti il… - alefiorolli : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci aspetta un gran giorno. Ottimo cominciare la mattinata con un amico', scrive Richard Branson su Twitter pubblicando u… - rico6868 : @disinformatico Toh, Elon non è andato da Jeff Bezos, ma da Sir Richard Branson. Perchè, anche nel club dei miliard… -