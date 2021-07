Raccolta differenziata a Roma, in arrivo i nuovi cassonetti per i rifiuti: ecco come saranno (Di domenica 11 luglio 2021) È partito in questi giorni il nuovo piano di sostituzione di tutti i cassonetti stradali di Roma Capitale, in applicazione della normativa europea che prevede una diversa colorazione dei contenitori della differenziata. Il primo municipiò interessato sarà il XIV, a seguire i Municipi XI, XII E XIII. Quest’ultimi saranno ultimati nel 2021 mentre nel 2023 si punta ad ottenere 41mila nuovi contenitori in tutti i 15 municipi della Capitale. Leggi anche: Bruciano rifiuti a Roma: in 8 giorni 80 cassonetti dati alle fiamme I nuovi colori dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) È partito in questi giorni il nuovo piano di sostituzione di tutti istradali diCapitale, in applicazione della normativa europea che prevede una diversa colorazione dei contenitori della. Il primo municipiò interessato sarà il XIV, a seguire i Municipi XI, XII E XIII. Quest’ultimiultimati nel 2021 mentre nel 2023 si punta ad ottenere 41milacontenitori in tutti i 15 municipi della Capitale. Leggi anche: Bruciano: in 8 giorni 80dati alle fiamme Icolori dei ...

