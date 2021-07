Primo gol di Shaw in Nazionale Il gol più veloce di una finale di un Europeo

(Di domenica 11 luglio 2021) Il gol di Luke114 secondi dopo il fischio d’inizio di Italia-Inghilterra è il gol piùdi unadi un. E’ il secondo piùnella storia delle finali dei Mondiali/Europei. Meglio di lui, nel 1974, solo l’olandese Neeskens che sbloccò dopo 87 secondi la sfida Olanda-Germania, partita che fu poi vinta per 2-1 in rimonta dai tedeschi. Per Lukesi tratta delgol indopo 16 presenze. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

È il 23' del tempo di Italia - Inghilterra quando Jorginho si accascia a terra e chiede l'aiuto dello staff ... la foto della finale degli Europei Italia - Inghilterra, Shaw da record: il suo... 45' +4' - FINE DEL PRIMO TEMPO SUL PARZIALE DI 1-0 PER L'INGHILTERRA DAL SECONDO MINUTO. 45' - Italia che nel recupero (4 i minuti concessi) prova con due occasioni nella stessa azione: girata di ... The fastest-ever goal in a European Championship final ... Arbitra Bjorn Kuipers. Disordini prima della partita: caos in centro a Londra, dove un gruppo di tifosi ha sputato su una bandiera italiana e ...