Muore giovane padre e ferite 3 ragazzine nello schianto sulla statale

Advertising

nuova_venezia : Tragedia nel pomeriggio dell’11 luglio a Busa. La vittima è una trentenne di Dolo. Bloccata la circolazione ferrovi… - mattinodipadova : Tragedia nel pomeriggio dell’11 luglio a Busa. La vittima è una trentenne di Dolo. Bloccata la circolazione ferrovi… - biglierilella : RT @flayawa: Muore a 22 ANNI per arresto cardiaco. Un ragazzo GIOVANE, SANO e SPORTIVO. Se non avesse voluto vaccinarsi sarebbe ancora vi… - _Melisenda : L'11 luglio 1174 muore Amalrico I Re di Gerusalemme, dopo giorni di sofferenza a causa di una forte dissenteria che… - ausburge : RT @luomomascherato: @NessunaCorrelaz Ennesimo giovane sano che si accascia e muore come niente fosse... -

Ultime Notizie dalla rete : Muore giovane

Il corpo delè stato individuato e recuperato poco dopo le 14 nel pozzo in cui aveva effettuato il tuffo . Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. A ...Ilè sbalzato dalla sella, rovinando con violenza sull'asfalto. - continua sotto - Inutili i soccorsi del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente della vettura anche se,...UDINE - È deceduto l'uomo caduto sulla ferrata Oberst Gressel (non si trattava della ferrata Senza Confini come detto in un primo tempo) a Passo di Monte Croce Carnico. Si tratta di Giovanni Cattaino, ...PALUZZA - Grave incidente in montagna con l'intervento dei soccorritori che hanno faticato a raggiungere la vittima a causa del maltempo. L'intervento ...