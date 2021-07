M5s: D’Incà, ‘unità ritrovata, adesso avanti con ancora più forza’ (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Oggi il MoVimento 5 Stelle ha ritrovato la sua unità e potremo iniziare a muoverci insieme nella stessa direzione e con la rinnovata consapevolezza di dover realizzare ancora molti progetti per il nostro Paese e per gli italiani”. Lo scrive su Facebook Federico D’Incà. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Oggi il MoVimento 5 Stelle ha ritrovato la sua unità e potremo iniziare a muoverci insieme nella stessa direzione e con la rinnovata consapevolezza di dover realizzaremolti progetti per il nostro Paese e per gli italiani”. Lo scrive su Facebook Federico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : M5s: D'Incà, 'unità ritrovata, adesso avanti con ancora più forza'... - sardikus : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… - walter19563 : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… - Coludinomsncom2 : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… - vinbattaglia : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… -