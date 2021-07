La maledizione della finale persa in casa continua. Terzo flop dal 2004 (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - La maledizione della finale degli europei in casa colpisce ancora: l'Inghilterra battuta a Wembley è la terza vittima del nuovo millennio. Nel 2004 il Portogallo era stato sconfitto dalla Grecia 1-0 allo stadio Da Luz di Lisbona e nel 2016 la Francia si era dovuta inchinare proprio al Portogallo per 1-0 ai supplementari allo Stade de France. La vittoria dell'Italia nella finale degli Europei di calcio contro l'Inghilterra è in apertura dei principali siti di informazione britannici. "Gloria per l'Italia dopo aver sconfitto l'Inghilterra ai rigori", titola il Guardian. Sul sito ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Ladegli europei incolpisce ancora: l'Inghilterra battuta a Wembley è la terza vittima del nuovo millennio. Nelil Portogallo era stato sconfitto dalla Grecia 1-0 allo stadio Da Luz di Lisbona e nel 2016 la Francia si era dovuta inchinare proprio al Portogallo per 1-0 ai supplementari allo Stade de France. La vittoria dell'Italia nelladegli Europei di calcio contro l'Inghilterra è in apertura dei principali siti di informazione britannici. "Gloria per l'Italia dopo aver sconfitto l'Inghilterra ai rigori", titola il Guardian. Sul sito ...

