Italia-Inghilterra 1-1, la diretta: gol di Bonucci in mischia per il pareggio al 67? (Di lunedì 12 luglio 2021) È il giorno dell'atto finale degli Europei. Italia contro Inghilterra. Il motto It's coming home che risuona da settimane a Londra e la risposta ironica It's coming Rome, diventato leit motiv sugli spalti durante le partite della Nazionale di Roberto Mancini. Il commissario tecnico si affida alla solita formazione già schierata durante quarti e semifinale, mentre Southgate cambia rispetto alle attese scegliendo Trippier al posto di Saka. A Wembley 65mila spettatori sugli spalti, arbitra l'olandese Bjorn Kuipers. LA diretta 74? L'Inghilterra cambia ancora: fuori Rice, dentro Henderson 73? OCCASIONE ...

