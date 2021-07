Incidente in ferrata | grave una persona Tre giovani in difficoltà per il maltempo sopra Sauris

(Di domenica 11 luglio 2021) Sono in corso due interventi con il.coinvolgimento di diversi soccorritori nella zona di Passo Monte Croce Carnico in comune di Paluzza e nella zona di Malga Chiansaveit in comune di.Entrambi gli interventi sono scattati dopo mezzogiorno. Il primo è unavvenuto sullaSenza Confini a Passo Monte Crocee Carnico, ancora in corso, per la caduta di un escursionista che è in gravi condizioni mentre i compagni di salita sono sotto choc. La pioggia e la nuvolosità stanno creando qualche problema ma sul posto c’è l’elisoccorso regionale mentre al.campo base i soccorritori della stazione di FORNI ...

TGR – Rai

Sono in corso due interventi con il.coinvolgimento di diversi soccorritori nella zona di Passo Monte Croce Carnico in comune di Paluzza e nella zona di Malga Chiansaveit in comune di Sauris. Entrambi ...