Hard Enduro | Lettenbichler Ktm | ' Tracciato divertente | ma duro'

(Di domenica 11 luglio 2021) In occasione dell'appuntamento in Toscana dell', abbiamo parlato con Manuel, pilota della casa austriaca e atleta Red Bull, impegnato in questa dura sfida sui pendii dell'...

La Gazzetta dello Sport

In occasione dell'appuntamento in Toscana dell', abbiamo parlato con Manuel Lettenbichler, pilota della casa austriaca e atleta Red Bull, impegnato in questa dura sfida sui pendii dell'Abetone. Ecco le sue parole dopo il primo contatto ...Insomma, ci sono tutti gli accessori necessari ad affrontare una gara di. Vi chiederete perché ho voluto parlare di questo modello e la risposta è... perché, nel 2022, si parla ancora di ...In un mondo dominato dai quattro tempi e proiettato verso “l’elettrificazione”, c’è ancora spazio per la miscela ...Prima giornata vera di Liqui Moly Abestone. Hard Enduro, Campionato del Mondo. Sono cambiati milti parametri, ma c'è un nesso: Billy Bolt, ufficiale Husqvarna, ha vinto le qualifiche nettamente, davan ...