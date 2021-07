Golf | Hideki Matsuyama costretto a saltare il British Open 2021 | non ha recuperato dal Covid-19

(Di domenica 11 luglio 2021) Non ci saràall’Championship, altrimenti noto dalle nostre parti come. Il giapponese, già vincitore quest’anno del Masters in quel di Augusta, non ha infattipienamente dal-19 che lo ha colpito al Rocket Mortgage Classic. Per il nipponico la situazione non è buona, perché nonostante sia asintomatico i suoi test hanno continuato a dare risultati positivi, un fatto che gli impedisce di poter mettere in atto un qualunque piano di ritorno tra i green, e anche di andare al Royal St. George. Queste le ...

Matsuyama non parteciperà a The Open , al Royal St George's nel Kent il 15 luglio. Il ... Vorrei ringraziare i numerosi appassionati diper la loro continua preoccupazione e supporto' ha ...A rischio dunque la sua partecipazione all' Open Championship , che partirà giovedì 15 nel mito del Royal St. George's: sarà questo l'ultimo Major del 2021, cosa che è ormai tradizionale dopo la ...Non ci sarà Hideki Matsuyama all’Open Championship 2021, altrimenti noto dalle nostre parti come British Open. Il giapponese, già vincitore quest’anno del Masters in quel di Augusta, non ha infatti ...Hideki Matsuyama non parteciperà a The Open, al Royal St George's nel Kent il 15 luglio. Il giapponese era risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana durante il Rocket Mortgage Classic.