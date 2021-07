Finale Europei 2021, come gioca l'Inghilterra e a cosa dobbiamo stare attenti (Di domenica 11 luglio 2021) La Finale degli Europei 2021 è un momento che l'Inghilterra sta aspettando da poco meno di 55 anni. Per la precisione 20070 giorni, l'equivalente di 54 anni, 11 mesi e 11 giorni, tanto quanto è passato dall'unica vittoria della Nazionale di Sua Maestà. Che, non a caso, quel giorno c'era, perché fu proprio la regina Elisabetta II a consegnare nelle mani del capitano Bobby Moore la Coppa Rimet vinta in Finale sulla Germania Ovest. L'attesa è grande, nel Regno Unito la tensione è palpabile. Wembley, lo stesso stadio di allora (anche se nel frattempo abbattuto e ricostruito), sarà tutto loro, perché di fatto ... Leggi su gqitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Ladegliè un momento che l'sta aspettando da poco meno di 55 anni. Per la precisione 20070 giorni, l'equivalente di 54 anni, 11 mesi e 11 giorni, tanto quanto è passato dall'unica vittoria della Nazionale di Sua Maestà. Che, non a caso, quel giorno c'era, perché fu proprio la regina Elisabetta II a consegnare nelle mani del capitano Bobby Moore la Coppa Rimet vinta insulla Germania Ovest. L'attesa è grande, nel Regno Unito la tensione è palpabile. Wembley, lo stesso stadio di allora (anche se nel frattempo abbattuto e ricostruito), sarà tutto loro, perché di fatto ...

