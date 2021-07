F1, Max Verstappen: “Prendevo più rischi perché non avevo nulla da perdere, adesso la mentalità è diversa” (Di domenica 11 luglio 2021) Alla settima stagione in Formula Uno, Max Verstappen ha finalmente a disposizione una grandissima occasione per laurearsi Campione del Mondo nella massima categoria automobilistica globale. L’olandese della Red Bull è infatti leader della classifica generale del campionato piloti 2021 con 32 punti di vantaggio sul sette volte iridato Lewis Hamilton dopo i primi nove GP stagionali. Il figlio di Jos a questo punto è concentrato esclusivamente alla caccia al titolo nel 2021, dichiarandosi comunque ottimista anche in vista della prossima annata nonostante la rivoluzione regolamentare: “Penso che tutto dipendesse da quanto saremmo stati competitivi all’inizio dell’anno e ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Alla settima stagione in Formula Uno, Maxha finalmente a disposizione una grandissima occasione per laurearsi Campione del Mondo nella massima categoria automobilistica globale. L’olandese della Red Bull è infatti leader della classifica generale del campionato piloti 2021 con 32 punti di vantaggio sul sette volte iridato Lewis Hamilton dopo i primi nove GP stagionali. Il figlio di Jos a questo punto è concentrato esclusivamente alla caccia al titolo nel 2021, dichiarandosi comunque ottimista anche in vista della prossima annata nonostante la rivoluzione regolamentare: “Penso che tutto dipendesse da quanto saremmo stati competitivi all’inizio dell’anno e ...

