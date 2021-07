Covid | Iss | “Maggior parte nuovi contagi in non vaccinati”

(Di domenica 11 luglio 2021) Ladeisegnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti nonche non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino SARS-CoV-2 o che sono staticon la prima dose o con il vaccino monodose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino. E’ quanto emerge da un report dell’Istituto Superiore di Sanità. Nello specifico, nella fascia d’età 80+ anni, negli ultimi 14 giorni, il 35% delle diagnosi di SARS-COV-2, il 59% delle ospedalizzazioni, il 78% dei ricoveri in ...

La maggior parte dei contagi segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino SARS - CoV - 2 o che sono stati ... Covid, balzo della variante Delta in Italia: gli ultimi dati Cosa è emerso dall'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla distribuzione delle varianti del ...