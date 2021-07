“Ci mancherà la tua voce” Lutto nella musica | se ne va un pezzo di storia | “Con la sua morte finisce un’epoca”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 11 luglio 2021) Il mondo perde undella sua, anzi, della sua umanità. È morta Esther Bejarano, uno degli ultimi sopravvissuti dell’orchestra di Auschwitz. La sua fisarmonica le aveva permesso di sopravvivere allo sterminio ad Auschwitz e di vivere fino a 96 anni: ma la scorsa notte se n’è andata per sempre. Esher dopo la guerra è emigrata in Israele, dove ha vissuto vissuto per 15 anni vivendo anche l’indipendenza, per poi tornare in Germania. A dare la notizia è l’Anne Frank Education Centre di Francoforte, che spiega anche come Esther Bejarano avesse espresso estrema preoccupazione nei suoi ultimi anni per l’ascesa dell’estrema destra e dei movimenti ...