Aiuti umanitari in Siria: proroga di 6 mesi (Di domenica 11 luglio 2021) Sono stati giorni decisivi quelli appena trascorsi per quanto riguardano gli Aiuti umanitari in Siria. La guerra civile continua senza sosta e le conseguenze più gravi le sta subendo la popolazione. Gli Aiuti non riescono a soddisfare il bisogno richiesto. La chiusura dell’ultimo corridoio protetto disponibile da parte della Russia avrebbe generato conseguenze devastanti. Cosa Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) Sono stati giorni decisivi quelli appena trascorsi per quanto riguardano gliin. La guerra civile continua senza sosta e le conseguenze più gravi le sta subendo la popolazione. Glinon riescono a soddisfare il bisogno richiesto. La chiusura dell’ultimo corridoio protetto disponibile da parte della Russia avrebbe generato conseguenze devastanti. Cosa

Advertising

periodicodaily : Aiuti umanitari in Siria: proroga di 6 mesi #Siria #AiutiUmanitari - Raindog2704 : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. Il governo federale dal marzo al giugno 2021 ha consegnato il 3% degli aiuti umanitari e non il 70% come sos… - sofertweets : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. Il governo federale dal marzo al giugno 2021 ha consegnato il 3% degli aiuti umanitari e non il 70% come sos… - beltrami_fulvio : #Etiopia. Il governo federale dal marzo al giugno 2021 ha consegnato il 3% degli aiuti umanitari e non il 70% come… - paolovarsi1 : Siria – Mosca fa notare all’ONU che, senza le proditorie ed ostili iniziative occidentali, non ci sarebbero bisogno… -