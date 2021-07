A24 | stop al pedaggio I cittadini smentiscono la Meleo

(Di domenica 11 luglio 2021) Roberto Gualtieri, invitato dal Comitato di Quartiere Settecamini sabato per un confronto pubblico davanti a una tazza di caffè in piazza, ha spiegato che manco solo la pubblicazione sulla Gazzetta ...

Advertising

infoitinterno : Roberto Gualtieri arriva a Settecamini con un regalo: 'Entro luglio stop al casello della A24' - romatoday : Roberto Gualtieri arriva a #Settecamini con un regalo: 'Entro luglio stop al casello della A24' -

Ultime Notizie dalla rete : A24 stop

Metro

... e assieme all'allora ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli avevano inserito a gennaio il provvedimento che esentava dal pedaggio i residenti entro il tratto urbano dell'......sulla via Pontina abbiamo code tra Pomezia e Castel di Decima si allungano le code sullaverso ...nel trasporto pubblico locale gestito dalla Roma TPL per domani lunedì 12 luglio possibili...ROMA Entro la fine di luglio i residenti di Settecamini, Case Rosse, Ponte di Nona e di tutti gli insediamenti urbani che insistono nel tratto urbano dell'A24 non pagheranno più il pedaggio autostrada ...“Anche Roberto Gualtieri si aggiunge alla lista di coloro che cercano di appropriarsi del lavoro altrui, così come aveva provato a fare Carlo Calenda nei giorni scorsi. Parliamo dell’eliminazione del ...