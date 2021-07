A Todi il rientro Challenger di Ocleppo Buona la prima per Fonio ed Arnaldi

Leggi su sportface

(Di domenica 11 luglio 2021) La tredicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup prende il via con i match di qualificazione. Agli otto confronti odierni, si sono alternate le sessioni di allenamento dei protagonisti del tabellone principale, già sbarcati al Tennis Club1971. Lunedì 12 luglio insieme alle partite decisive per l’approdo in main draw, si disputeranno alcuni match di primo turno. Tra gli attori del main draw ci sarà Julian, tornato a competere solamente un mese fa dopo due operazioni al polso sinistro ed il lungo stop che ne è derivato. Dopo quattro apparizioni a livello Futures, il tennista azzurro ...