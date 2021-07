Wimbledon 2021: Marija Cicak giudice di sedia della finale tra Berrettini e Djokovic, è la prima donna a farlo ai Championships (Di sabato 10 luglio 2021) La prima volta di un italiano in finale a Wimbledon si accompagna alla prima assoluta di una giudice di sedia donna a dirigere l’ultimo atto degli uomini dei Championships. La croata Marija Cicak è la designata, per quello che è un momento storico per il terzo Slam dell’anno che vedrà sfidarsi domani, sul Centre Court, Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il nome non è nuovo a chi conosce bene il mondo del tennis: già protagonista di lunghissimo corso sul circuito WTA, dove si è fatta ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Lavolta di un italiano insi accompagna allaassoluta di unadia dirigere l’ultimo atto degli uomini dei. La croataè la designata, per quello che è un momento storico per il terzo Slam dell’anno che vedrà sfidarsi domani, sul Centre Court, Matteoe Novak. Il nome non è nuovo a chi conosce bene il mondo del tennis: già protagonista di lunghissimo corso sul circuito WTA, dove si è fatta ...

