Usa | rimossa in Virginia controversa statua eroe confederato

(Di sabato 10 luglio 2021) Schiaffo all'ex presidente Donald Trump e alla sua battaglia contro quella che definisce la "cancel culture" della sinistra radicale. La città di Charlottesville, in, ha infatti abbattuto la ...

Una seconda statua, quella del generale Thomas "Stonewall" Jackson, verrà rimossa nelle prossime ore. durante la manifestazione di un gruppo nazionalista in difesa del monumento equestre, una contromanifestante rimase uccisa travolta da un'automobile. Una seconda statua, quella del generale Thomas Jackson. Il monumento era stato al centro di una disputa fra suprematisti e attivisti liberal nel 2017: una donna era stata uccisa. Ma per Trump la colpa era "da entrambe le parti".