The Witcher 2 | Netflix rivela la data d’uscita con un trailer a sorpresa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher

Natale in compagnia colDurante il WitcherCon tenutosi ieri, Netfix ha svelato ufficialmente il primo trailer per la seconda stagione di, confermando anche la data di debutto dei nuovi episodi, ...Ecco quando arriverà il film Netflix diDurante il WitcherCon , Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di: Nightmare ofWolf , il lungometraggio animato ambientato nell'universo di. Il film, ...In occasione del WitcherCon, Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di The Witcher presentando il primo trailer.The Witcher, la serie Netflix con protagonista Henry Cavill, sta per entrare nella sua seconda stagione e ora abbiamo finalmente il primo trailer con data d'uscita.