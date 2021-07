Quando si gioca la finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic: data, orario e diretta tv (Di sabato 10 luglio 2021) Ormai ci siamo, manca davvero poco alla finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic. Domani, domenica 11 luglio, il tennista italiano, già entrato nella storia, affronterà il numero 1 al mondo Nole Djokovic per contendersi l’ambito titolo di campione. Matteo Berrettini è il primo italiano in assoluto a disputare una finale sul manto verde di Londra. Ricordiamo che l’azzurro, romano e tifoso della Fiorentina, ha già vinto il torneo del Queen’s che si disputa prima di Wimbledon. Quando si gioca la finale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Ormai ci siamo, manca davvero poco alladitra. Domani, domenica 11 luglio, il tennista italiano, già entrato nella storia, affronterà il numero 1 al mondo Noleper contendersi l’ambito titolo di campione. Matteoè il primo italiano in assoluto a disputare unasul manto verde di Londra. Ricordiamo che l’azzurro, romano e tifoso della Fiorentina, ha già vinto il torneo del Queen’s che si disputa prima disila...

