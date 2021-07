Povia attacca Fedez e il DDL Zan | “Vergognatevi | io posso parlare perché ho scritto i bambini fanno Oh!” | delirante sfogo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 10 luglio 2021)si scaglia controe il DDL Zan che, tra le altre cose, prevede di aiutare(ovviamente con il supporto dei genitori in prima linea) in un percorso di transizione qualora lo ritenessero necessario. L’esponente del Partito Democratico, durante una diretta con il marito di Chiara Ferragni, ha spiegato, in maniera perfetta il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.