Pliskova battuta dalla Barty a Wimbledon si rifarà a Tokyo 2020? (Di sabato 10 luglio 2021) Sono settimane intense per Karolina Pliskova. Dal giocare nella finale di singolare di Wimbledon (perso contro la Barty), al torneo olimpico di tennis di Tokyo che inizia due settimane dopo, il 2021 potrebbe essere un anno decisivo per la star ceca. Karolina giocherà alle Olimpiadi anche nel doppio? La Repubblica Ceca ha selezionato Pliskova per giocare ai Giochi di Tokyo, gareggiando nel singolare femminile insieme alla medaglia di bronzo di Rio e due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova, la campionessa dell'Open di Francia 2021 Barbora Krejcikova e la ...

