Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi | ”Lei è la mia spalla”

(Di sabato 10 luglio 2021) Tratutto procede nel migliore dei modi. La coppia, sbocciata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sta trascorrendo l’estate in armonia, tra baci, passeggiate e mini-vacanze romantiche. In un’intervista rilasciata poco tempo fa,ha sottolineato che tra lui, ec’è grande chimica. L’ex velino riguardo l’aspetto fisico dell’influencer italo-persiana si è espresso dicendo: “Quando si sveglia è al top”, confermando di preferirla senza trucco, nello stile ‘acqua e sapone’. Trae ...

e Giulia Salemi sono andati in quel di Piacenza per incontrare l'adorata nonna dell'influencer italo persiana che ha voluto documentare la conoscenza tra i due con un dolcissimo ...Proprio nell'ultima edizione del reality di Canale 5 , Giulia ha trovato l'amore e si è fidanzata con un altro ex gieffino, ovvero. Se inizialmente la loro storia aveva fatto ...La nonna di Giulia Salemi fa la conoscena di Pierpaolo Pretelli: “Mi piaci molto!”, arriva la “benedizione” per la coppia.Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tutto procede nel migliore dei modi. La coppia, sbocciata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sta trascorrendo l'estate in armonia, tra baci, pas ...