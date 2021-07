Nazismo | addio a due sopravvissuti nei campi di concentramento | la loro storia incredibile

(Di sabato 10 luglio 2021) Lei l’ultima donna appartenente all’orchestra di Auschwitz, sopravvissuta ed attivista, lui partigiano, fra gli ultimi ex deportati neinazisti nonché presidente onorario dell’Aned, che trovò la forza di confessare la sua esperienza dopo aver visto ‘La vita è bella’ di Benigni. Ci lasciano lo stesso giorno Due personaggi differenti, con età e storie differenti, ma collegati da un filo invisibile e fortissimo, quello della lotta al nazifascismo. Armando Gasiani, 94 anni, ci lascia da presidente onorario di Aned Bologna, Associazione nazionale ex deportati neinazisti, lei una delle ultime donne ad aver suonato nell’orchestra di Auschwitz. ...

Bologna, 10 luglio 2021 – Addio a Armando Gasiani, presidente onorario di Aned Bologna (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti), morto ieri sera all'età di 94 anni. Ad annunciare la sco ...È morto sera all'età di 94 anni Armando Gasiani, presidente onorario di Aned Bologna (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti), fra gli ultimi ex-deportati. Lo annuncia la stessa Aned su ...