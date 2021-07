Milan, Kamara sempre più vicino: l’Olympique Marsiglia pensa a uno sconto (Di sabato 10 luglio 2021) Il Milan è sempre più vicino all’acquisto di Boubacar Kamara. Il difensore francese, ma di origini senegalesi, è nel mirino dei rossoneri da tempo e l’Olympique Marsiglia sembra intenzionato a fare un piccolo sconto sul prezzo del cartellino. I 20 milioni richiesti la scorsa settimana, infatti, potrebbero scendere alla quota di 15 più bonus. A riportare la notizia, sono proprio i quotidiani francesi, i quali ricordano che Kamara ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Ilpiùall’acquisto di Boubacar. Il difensore francese, ma di origini senegalesi, è nel mirino dei rossoneri da tempo esembra intenzionato a fare un piccolosul prezzo del cartellino. I 20 milioni richiesti la scorsa settimana, infatti, potrebbero scendere alla quota di 15 più bonus. A riportare la notizia, sono proprio i quotidiani francesi, i quali ricordano cheha un contratto valido fino al 30 giugno del 2022. SportFace.

