Letta elogia Ursula Von Der Leyen | ' Sull' Ungheria ha preso la linea più coraggiosa'

(Di sabato 10 luglio 2021) La Ue non deve cedere a chi viola lo stato di diritto e apre le porte alla deriva liberticida. "Domani verrà a Fossoli la presidente della commissione europeaVon Der, una conservatrice ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta elogia

Lo sostiene il segretario del Pd Enrico Letta, che lo ha detto a 'Repubblica delle Idee' "Il Pnrr è il futuro dell'Europa - ha detto - e non posso immaginare che vada a calpestare lo stato di diritto.... Lucia Annunziata elogia la linea scelta dal Partito Democratico . Intervenuta ai microfoni di Huffington Post , la giornalista ha spiegato che a suo avviso Enrico Letta faccia bene a misurarsi in ... L'Aquila. Una mattinata all'insegna del ricordo e dell'elogio di uno storico politico italiano dal nome Remo Gaspari. Il consiglio regionale ha ricordato oggi all'Aquila il celebre democristiano abruzzese.