Le borse europee chiudono in rialzo, riprendendosi da una forte svendita

Le borse europee hanno chiuso in rialzo venerdì, riprendendosi da un forte sell-off nella sessione precedente tra le preoccupazioni per la ripresa economica. L'Euro Stoxx 600 ha chiuso in rialzo dell'1,3%, ma è stato appena in rialzo durante la settimana. L'indice è sceso di quasi il 2% giovedì, con i rivenditori in calo del 3,2%.

infoitsalute : Tornato l'ottimismo sui vaccini anti Covid, Borse europee in rialzo | Liguria Business Journal - infoiteconomia : Milano effervescente in linea con le altre Borse europee - infoiteconomia : Le Borse europee provano il rimbalzo Da FinanciaLounge - infoiteconomia : Rimbalzo per le borse europee Olimpiadi senza pubblico, Tokyo ancora in calo - BJLiguria : Tornato l'ottimismo sui vaccini anti Covid, Borse europee in rialzo - -

Ultime Notizie dalla rete : borse europee Ftse Mib torna a salire Chiusura di settimana all'insegna degli acquisti per le borse europee. Penalizzate ieri dal timore di un ritiro anticipato degli stimoli e dal diffondersi di nuove varianti, oggi le piazze finanziarie hanno parzialmente recuperato terreno anche grazie all'...

Borsa: Europa in spolvero, occhi su Bce e Fed, Milano +1,4% Allungano il passo le principali borse europee al traguardo di metà seduta con Parigi (+1,74%) in prima linea, seguita da Milano (+1,44%), Francoforte (+0,9%), Madrid (+0,78%) e Londra (+0,68%) e Madrid (+0,15%). Gli occhi sono ...

Borse, l'Europa chiude bene con Francoforte in testa. Giù il petrolio Il Sole 24 ORE Le borse europee chiudono in rialzo, riprendendosi da una forte svendita Le borse europee hanno chiuso in rialzo venerdì, riprendendosi da un forte sell-off nella sessione precedente tra le preoccupazioni per la ripresa economica. LìEuro Stoxx 600 ha chiuso in rialzo ...

Milano effervescente in linea con le altre Borse europee A Milano il Ftse Mib segna+0,7 per cento. Ieri aveva registrato il calo maggiore nel continente: meno 2,55 per cento.Anche nel resto d'Europa c'è un… Leggi ...

