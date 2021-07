La regina Elisabetta e l’anniversario più triste: 74 anni fa l’annuncio delle nozze con Filippo (Di sabato 10 luglio 2021) Sono passati tre mesi da quando ha dovuto dire addio al suo amato Filippo, e il dolore della separazione dopo una vita insieme non può essere di certo cancellato. Eppure la regina Elisabetta II è tornata a mostrarsi in pubblico vitale e sorridente, come avrebbe voluto il principe. Ci sono però giorni in cui l’assenza del marito inevitabilmente si fa sentire di più, come oggi. Ricorre infatti il settantaquattresimo anniversario dall’annuncio del matrimonio tra Elisabetta e Filippo. Ed è la prima volta nel lungo arco di tempo da quel 10 luglio 1947 che la sovrana britannica si trova a ricordare da sola quei momenti speciali. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 luglio 2021) Sono passati tre mesi da quando ha dovuto dire addio al suo amato Filippo, e il dolore della separazione dopo una vita insieme non può essere di certo cancellato. Eppure la regina Elisabetta II è tornata a mostrarsi in pubblico vitale e sorridente, come avrebbe voluto il principe. Ci sono però giorni in cui l’assenza del marito inevitabilmente si fa sentire di più, come oggi. Ricorre infatti il settantaquattresimo anniversario dall’annuncio del matrimonio tra Elisabetta e Filippo. Ed è la prima volta nel lungo arco di tempo da quel 10 luglio 1947 che la sovrana britannica si trova a ricordare da sola quei momenti speciali.

