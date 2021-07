Incidente in Salento, scontro frontale fra auto: morto un 27enne, feriti altri 5 ragazzi (Di sabato 10 luglio 2021) Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento . Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo , ... Leggi su leggo (Di sabato 10 luglio 2021) Un giovane èe cinque persone sono rimaste ferite in unstradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in. Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo , ...

Advertising

ilmessaggeroit : Incidente in Salento, scontro frontale fra auto: morto un 27enne, feriti altri 5 ragazzi - barinewstv : Incidente in Salento, un morto e 5 feriti - Borderline_24 : #Salento, scontro frontale all'alba: muore 27enne. Feriti cinque ragazzi - cronachelucane : SI TUFFA E SI FERISCE ALLA TESTA - L’incidente in Salento in una zona per di più proibita - - cronachemezzog : BRUTTO INCIDENTE STRADALE NEL SALENTO -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Salento Incidente in Salento, scontro frontale fra auto: morto un 27enne, feriti altri 5 ragazzi Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento . Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo , 27enne di Melendugno. Era alla guida di una Citroen C3 che si è ...

Otranto, scontro frontale all'alba sulla via del mare: muore 27enne, feriti cinque ragazzi Incidente mortale all'alba sulla via del mare in provincia di Lecce: un uomo ha perso la vita sulla ... In auto con lui altri 4 giovanissimi, tutti di Bologna, in vacanza nel Salento, due fratelli ...

Incidente in Salento, scontro frontale fra auto: morto un 27enne, feriti altri 5 ragazzi ilmessaggero.it Otranto, incidente frontale sulla via del mare: un morto e 5 feriti Sulla strada che collega Otranto ai laghi Alimini, un uomo ha perso la vita in un incidente mortale e cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni sono rimasti feriti. La vittima è un 27enne di Torre dell’Orso ...

Incidenti stradali: un morto e 5 feriti in Salento Lecce - Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe Mazz ...

Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in unstradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in. Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo , 27enne di Melendugno. Era alla guida di una Citroen C3 che si è ...mortale all'alba sulla via del mare in provincia di Lecce: un uomo ha perso la vita sulla ... In auto con lui altri 4 giovanissimi, tutti di Bologna, in vacanza nel, due fratelli ...Sulla strada che collega Otranto ai laghi Alimini, un uomo ha perso la vita in un incidente mortale e cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni sono rimasti feriti. La vittima è un 27enne di Torre dell’Orso ...Lecce - Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe Mazz ...