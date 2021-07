Incensano la Cartabia anche per una non riforma

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 luglio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. Tra una settimana ci sarà finalmente la festa della Ripartenza, per info e biglietti www.laripartenza.it. Vi aspetto a Bari il 17-18 luglio! 01:20oggi continua la farsa sulladella giustizia… 03:55 Da leggere l’intervista all’avvocato Coppi sul Giornale. 05:40 Finalmente ho capito chi è il maestro di matematica di quel genio di Toninelli: Marco Travaglio. Leggete il suo editoriale di oggi e capirete perché. 07:38 Lacontinua a dividere Conte e Grillo. 09:15 Grande Matteo Berrettini, primo tennista italiano in finale a Wimbledon. Non poteva certo mancare la ...