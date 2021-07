Incendio in via Airaghi: in fiamme copertoni e plastica (Di sabato 10 luglio 2021) Un Incendio sta interessando un'area in via Airaghi, alla periferia di Milano, zona Qunto Romano, in cui si trovano copertoni e altri oggetti in plastica e gomma accatastati. I vigili del fuoco sono ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 luglio 2021) Unsta interessando un'area in via, alla periferia di Milano, zona Qunto Romano, in cui si trovanoe altri oggetti ine gomma accatastati. I vigili del fuoco sono ...

Advertising

enpaonlus : San Severo, incendio distrugge l'auto dell'assessore all'Ambiente: 'Non mi arrendo ma tutelatemi'… - Corriere : Esplode la batteria di un monopattino elettrico: un negozio e due abitazioni in fiamme - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Milano, incendio in via Airaghi: in fiamme plastica e copertoni - SkyTG24 : Milano, incendio in via Airaghi: in fiamme plastica e copertoni - KavhOctavia : RT @babetta123: Incendio Bologna, esplosa la batteria di un monopattino elettrico: un negozio e due abitazioni in fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio via Roma, incendio al Museo della via Ostiense: soccorse 4 persone Le fiamme si sono propagate all'interno dell'ex abitazione del custode del Museo della via Ostiense di Porta San Paolo . Quattro le persone rimaste intrappolate tratte in salvo dai Vigili ... L'incendio ...

Incendio in via Airaghi: in fiamme copertoni e plastica Un incendio sta interessando un'area in via Airaghi, alla periferia di Milano, zona Qunto Romano, in cui si trovano copertoni e altri oggetti in plastica e gomma accatastati. I vigili del fuoco sono al ...

Incendio in via Airaghi: in fiamme copertoni e plastica IL GIORNO Milano, incendio in via Airaghi: in fiamme plastica e copertoni Un incendio è scoppiato in via Airaghi a Milano. A bruciare sono stati copertoni e altri oggetti di plastica e di gomma accatastati. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme ...

Incendio in via Airaghi: in fiamme copertoni e plastica Un incendio sta interessando un'area in via Airaghi, alla periferia Est di Milano in cui si trovano copertoni e altri oggetti in plastica e gomma accatastati. I vigili del fuoco sono al lavoro da ...

Le fiamme si sono propagate all'interno dell'ex abitazione del custode del Museo dellaOstiense di Porta San Paolo . Quattro le persone rimaste intrappolate tratte in salvo dai Vigili ... L'...Unsta interessando un'area inAiraghi, alla periferia di Milano, zona Qunto Romano, in cui si trovano copertoni e altri oggetti in plastica e gomma accatastati. I vigili del fuoco sono al ...Un incendio è scoppiato in via Airaghi a Milano. A bruciare sono stati copertoni e altri oggetti di plastica e di gomma accatastati. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme ...Un incendio sta interessando un'area in via Airaghi, alla periferia Est di Milano in cui si trovano copertoni e altri oggetti in plastica e gomma accatastati. I vigili del fuoco sono al lavoro da ...