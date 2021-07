Il morso della fame

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Siamo in finale, come bambini sul muretto, a piedi penzoloni, che si riposano sudati primanuova partita. Gli inglesi ci guardano con un po’ di quella preoccupazione che si riserva a chi ci fa paura. Noi siamo sereni, loro no. È questa la nostra forza. Possiamo anche perdere, anche se la sconfitta è un dolore che ci farebbe parecchio male, ma gli inglesi non hanno via di scampo: devono vincere. Dicono di avere inventato il calcio e poi si sono accontentati per decenni di guardare il pallone salire sui campanili, sommità interminabili sopra partite puramente agonistiche. Prima che arrivasse la Premier, il campionato più ricco del mondo e il più intenso, veloce. Ma a ...