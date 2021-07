Ghoulam, bene la riabilitazione: spunta una piacevole possibilità a sorpresa (Di sabato 10 luglio 2021) Faouzi Ghoulam continua il suo percorso riabilitativo. Il terzino azzurro, reduce dal terzo grave infortunio al ginocchio, sta continuando il suo iter per tornare a macinare km sulla fascia sinistra. Dopo l'addio di Hysaj il rientro dell'algerino sarebbe una piacevolissima notizia per Spalletti, che potrebbe contare su un'ottima freccia da aggiungere al suo arco. Il Mattino, quest'oggi, fa il punto della situazione sul suo recupero. Nella giornata di ieri la visita a Villa Stuart ha evidenziato un buon recupero da parte di Ghoulam. L'infortunio del 7 marzo scorso ha comportato l'ennesima operazione, andata a buon fine. Proprio in virtù del percorso ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 luglio 2021) Faouzicontinua il suo percorso riabilitativo. Il terzino azzurro, reduce dal terzo grave infortunio al ginocchio, sta continuando il suo iter per tornare a macinare km sulla fascia sinistra. Dopo l'addio di Hysaj il rientro dell'algerino sarebbe una piacevolissima notizia per Spalletti, che potrebbe contare su un'ottima freccia da aggiungere al suo arco. Il Mattino, quest'oggi, fa il punto della situazione sul suo recupero. Nella giornata di ieri la visita a Villa Stuart ha evidenziato un buon recupero da parte di. L'infortunio del 7 marzo scorso ha comportato l'ennesima operazione, andata a buon fine. Proprio in virtù del percorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam bene Napoli, visite per Ghoulam: l'iter di recupero prosegue bene NAPOLI - Il Napoli , attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha reso noto che Faouzi Ghoulam , accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico , "è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro" . Il recupero del giocatore ...

