G20: raggiunto storico accordo su fiscalità internazionale, 'più equo e stabile' (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Dopo molti anni di discussioni e sulla base dei progressi fatto l'anno scorso, abbiamo raggiunto un accordo storico per la costruzione di un sistema fiscale internazionale più stabile ed equo". E' quanto si legge nel documento finale al termine della riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori centrali del G20 che si è svolta a Venezia.

Ultime Notizie dalla rete : G20 raggiunto **G20: Le Maire, 'su riforma tasse convinceremo membri Ue dubbiosi'** Dell'accordo raggiunto al G20 sulla nuova architettura fiscale per le imprese e le multinazionali 'ne discuteremo con gli ultimi 3 paesi europei che ancora hanno dubbi. E parlo di dubbi non di opposizione'. Lo ...

G20: cosa aspettarsi sulla tassa minima globale? I nodi da sciogliere Tassa minima globale di scena al G20 dell'Economia in corso a Venezia. Il dibattito sui grandi temi economico - finanziari mondiali ...rafforzamento dell' accordo proposto al G7 e poi raggiunto in sede ...

G20, ministro Economia Franco: "Sosterremo la crescità finché sarà necessario" TGCOM G20: Franco, raggiunto accordo su tassazione, risultato storico Venezia, 10 lug 17:47 - (Agenzia Nova) - I ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali del G20 hanno raggiunto un accordo sulla tassazione minima globale alla riunione di questo fine ...

G20 di venezia, c'è l'accordo sulla tassazione alle multinazionali 10 luglio 2021 È stato raggiunto l'accordo sulla tassazione internazionale delle multinazionali. Il ministro dell'Economia Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa dal G20 Finanze a Venezia ...

