F1, Christian Horner: “La rincorsa al titolo non ci sta distraendo in vista del 2022” (Di sabato 10 luglio 2021) Siamo nel cuore del mese di luglio e del Mondiale 2021 di Formula Uno e abbiamo una certezza: la Red Bull, e ovviamente anche Max Verstappen, stanno veleggiando in vetta alle classifiche costruttori e piloti. Il sogno del doppio titolo iridato diventa sempre meno utopia, ed a Milton Keynes la concentrazione su questi obiettivi è massima. Ma, proprio per questo motivo, non si corre il rischio di snobbare un po’ l’importantissimo progetto 2022? L’anno della tanto attesa “rivoluzione tecnica”. Gli ingegneri capeggiati da Adrian Newey hanno messo mano pesantemente su ali, diffusore, fondo e zona dei bargeboard nel tentativo di trovare più prestazione, senza ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Siamo nel cuore del mese di luglio e del Mondiale 2021 di Formula Uno e abbiamo una certezza: la Red Bull, e ovviamente anche Max Verstappen, stanno veleggiando in vetta alle classifiche costruttori e piloti. Il sogno del doppioiridato diventa sempre meno utopia, ed a Milton Keynes la concentrazione su questi obiettivi è massima. Ma, proprio per questo motivo, non si corre il rischio di snobbare un po’ l’importantissimo progetto? L’anno della tanto attesa “rivoluzione tecnica”. Gli ingegneri capeggiati da Adrian Newey hanno messo mano pesantemente su ali, diffusore, fondo e zona dei bargeboard nel tentativo di trovare più prestazione, senza ...

