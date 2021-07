DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: Cattaneo, Poels e Woods in fuga, plotone a 2’40” (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 15.22 Il gruppo di Pierre Rolland e di Quentin Pacher si è allargato anche agli altri due transalpini Valentin Madouas e Elie Gesbert. 15.20 Ecco la classifica della maglia a pois aggiornata con gli ultimi tre GPM: 1- QUINTANA Nairo 50 – 2?1 Woods Michael 50 8 3?1 Poels Wout 47 8 4?2 VAN AERT Wout 43 – 5- MOLLEMA Bauke 36 – 15.18 Questi i punti spartiti sulla vetta del Col de la Croix des Morts: 1 Woods Michael 5 2 Poels Wout 3 3 Cattaneo Mattia 2 4 MARTIN ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.22 Il gruppo di Pierre Rolland e di Quentin Pacher si è allargato anche agli altri due transalpini Valentin Madouas e Elie Gesbert. 15.20 Ecco la classifica della maglia a pois aggiornata con gli ultimi tre GPM: 1- QUINTANA Nairo 50 – 2?1Michael 50 8 3?1Wout 47 8 4?2 VAN AERT Wout 43 – 5- MOLLEMA Bauke 36 – 15.18 Questi i punti spartiti sulla vetta del Col de la Croix des Morts: 1Michael 5 2Wout 3 3Mattia 2 4 MARTIN ...

