Covid: Riccardi, oltre 80% nuovi contagi in persone under 40 (Di sabato 10 luglio 2021) Oggi in Fvg su 3.920 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi - di cui 4 tra i migranti in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 2.315 i ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Riccardi Covid: Riccardi, oltre 80% nuovi contagi in persone under 40 Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a ...

b/b ...alla vaccinazione anti - Covid utilizzando anche i sieri a mRna e non solo quelli a vettore virale come finora previsto. Un tentativo, secondo l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, di ...

