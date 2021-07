Calo della protezione dopo i primi sei mesi: si dovrà fare una terza dose? La risposta dagli States (Di sabato 10 luglio 2021) dopo quasi due anni di pandemia, una pianificazione delle mosse future sembra ancora improbabile, per lo meno la coordinazione è parecchio difficile. Alla nota di Pfizer che comunicava la necessità di una terza dose per l’efficacia contro le varianti, rispondono in maniera decisa e intransigente le agenzie farmaceutiche statali: “troppo presto per decidere le nuove mosse”. LEGGI ANCHE => Vaccino Pfizer, il capo dell’azienda farmaceutica avverte: “Potrebbe essere necessaria una terza dose” Una lotta contro il tempo (e il covid) La variante Delta incalza, e a ritmo preoccupante e c’è già ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 luglio 2021)quasi due anni di pandemia, una pianificazione delle mosse future sembra ancora improbabile, per lo meno la coordinazione è parecchio difficile. Alla nota di Pfizer che comunicava la necessità di unaper l’efficacia contro le varianti, rispondono in maniera decisa e intransigente le agenzie farmaceutiche statali: “troppo presto per decidere le nuove mosse”. LEGGI ANCHE => Vaccino Pfizer, il capo dell’azienda farmaceutica avverte: “Potrebbe essere necessaria una” Una lotta contro il tempo (e il covid) La variante Delta incalza, e a ritmo preoccupante e c’è già ...

Ultime Notizie dalla rete : Calo della Rapporto Federculture, imprese ferite ma vive Il crollo della spesa delle famiglie italiane per cultura e ricreazione si attesta a 56 miliardi di euro complessivi, dato che riporta all'anno 2000; il calo di spesa media mensile è del 26% (per ...

Talents2021, premi alla creatività nella moda ... che vuole instaurare vere e proprie partnership con le eccellenze della manifattura italiana (... Filippo Alimonti, Marco Anzil, Gianmaria Bottino, Lazzaro Bove, Marco Bucchi, Ginevra Calo', Renato De ...

Lavoro, il Nordest non trova operai (e la produzione segna un calo a sorpresa) Corriere della Sera Covid Lombardia, il bollettino di sabato 10 luglio: 205 contagi e 3 morti Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 205 nuovi casi di Coronavirus su 35.138 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 10 luglio 2021 diramato dal Ministero della Salute.

Sono 1.400 i nuovi casi di Covid, trend in aumento. Ma il numero dei morti scende a 12 AGI - Sono 1.400 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 1.390 di venerdì, ma soprattutto dei 932 di sabato scorso, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale. Con 2 ...

