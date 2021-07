Antonella Elia confessa un retroscena su De Grenet: “Regina del gorgonzola? Mi è stato suggerito” (Di sabato 10 luglio 2021) Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Antonella Elia svela un retroscena sulla lite con Samantha De Grenet al GF Vip Ieri, venerdì 9 luglio 2021, Antonella Elia ha raccontato il suo percorso al GF Vip 5 nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista su Rai 2, la soubrette ha parlato anche della furiosa lite con Samantha De Grenet. Cosa era accaduto? Le due donne se ne sono dette di tutti i colori, ma la Elia ad un certo punto ha attaccato la De Grenet sull’aspetto fisico, dicendole “ti vedo un po’ ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 10 luglio 2021) Intervistata da Francesca Fagnani a Belve,svela unsulla lite con Samantha Deal GF Vip Ieri, venerdì 9 luglio 2021,ha raccontato il suo percorso al GF Vip 5 nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista su Rai 2, la soubrette ha parlato anche della furiosa lite con Samantha De. Cosa era accaduto? Le due donne se ne sono dette di tutti i colori, ma laad un certo punto ha attaccato la Desull’aspetto fisico, dicendole “ti vedo un po’ ...

GossipItalia3 : Antonella Elia contro Lele Mora: “Mi ha spremuta come un limone” #gossipitalianews - Marco_p3 : Non credo riuscirò mai a pensare qualcosa di negativo su Antonella Elia, semplicemente perché ha una storia persona… - zazoomblog : Antonella Elia torna sulla De Grenet: “Mi è stato suggerito” il retroscena - #Antonella #torna #sulla #Grenet: - Italia_Notizie : Antonella Elia confessa a Belve: “Lele Mora mi ha spremuta e gettata come un limone” - PasqualeMarro : #AntonellaElia che bordata: “Mi ha spremuta e poi gettata” -