WitcherCon | come e dove seguire l’evento virtuale dedicato ai fan di The Witcher

Ultime Notizie dalla rete : WitcherCon come

Lo studio con sede in Canada è specializzato nell'assistere altri sviluppatori in varie aree,... Infine, il 9 luglio si terrà il, l'evento a tema in cui presenzierà ovviamente anche CD ...L' attrice , nota ancheMichelle Khan, ha alle spalle una carriera ricca di grandi successi ... il 9 e 10 luglio, ci sarà laorganizzata da CD Projekt RED e Netflix , quindi arriveranno ...Mentre oggi attendiamo novità sull’universo dello show direttamente dal WitcherCon, c’è un’importante dettaglio per ciò che concerne il casting di The Witcher: Blood Origin. Un comunicato stampa ...Nuovo membro del cast per il prequel di The Witcher, un franchise che continua ancora ad espandersi oltre i videogiochi.