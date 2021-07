Wimbledon, Binaghi: “Berrettini fenomeno, un italiano in finale è incredibile” (Di venerdì 9 luglio 2021) “incredibile, non pensavo mai di poterlo vedere. Un italiano in finale a Wimbledon. Berrettini è un fenomeno”. Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, è incredulo dopo il successo in 4 set di Matteo Berrettini contro Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon: il 25enne romano domenica scenderà in campo nella finale dello Slam londinese. “E’ la prima volta che nel settore maschile facciamo un risultato di così di alto livello, mai fatto nella storia del tennis italiano, la prima ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “, non pensavo mai di poterlo vedere. Uninè un”. Angelo, presidente della Federtennis, è incredulo dopo il successo in 4 set di Matteocontro Hubert Hurkacz nella semidi: il 25enne romano domenica scenderà in campo nelladello Slam londinese. “E’ la prima volta che nel settore maschile facciamo un risultato di così di alto livello, mai fatto nella storia del tennis, la prima ...

