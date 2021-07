Usa: 14enne prima afroamericana a vincere torneo di spelling (Di venerdì 9 luglio 2021) Una quattordicenne della Louisiana ha vinto stanotte il torneo nazionale di spelling, competizione molto popolare negli Stati Uniti, ed è la prima ragazza afroamericana a vincere il torneo, istituito ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Una quattordicenne della Louisiana ha vinto stanotte ilnazionale di, competizione molto popolare negli Stati Uniti, ed è laragazzail, istituito ...

Advertising

fisco24_info : Usa: 14enne prima afroamericana a vincere torneo di spelling: Mai accaduto prima in 93 edizioni della popolare comp… - mmos_22 : @patroclohv -14enne che usa dei pronomi che non esistono neanche in italiano -