Uomini e Donne, Matteo Ranieri parla di come ha reagito ai gossip relativi alla sua ex Sophie Codegoni (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Ranieri è stato la scelta di Sophie Codegoni. Tra i due, però, la frequentazione lontano dalle telecamere non ha portato gli esiti sperati. Tra di loro infatti la relazione è finita poco tempo dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne e nelle ultime settimane la Codegoni è stata al centro del gossip per un flirt con Fabrizio Corona. Intervistato da Uomini e Donne magazine, Matteo ha ammesso di aver patito in questo periodo il peso delle voci riguardanti la vita sentimentale della sua ex. Il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 luglio 2021)è stato la scelta di. Tra i due, però, la frequentazione lontano dalle telecamere non ha portato gli esiti sperati. Tra di loro infatti la relazione è finita poco tempo dopo la loro partecipazione ae nelle ultime settimane laè stata al centro delper un flirt con Fabrizio Corona. Intervistato damagazine,ha ammesso di aver patito in questo periodo il peso delle voci riguardanti la vita sentimentale della sua ex. Il ...

Advertising

ActionAidItalia : #ItaliaLibia: NO ad accordi che calpestano i diritti umani. Appello al Parlamento con @amnestyitalia @hrw e… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - laila17459378 : RT @Martinetus: Quando agli uomini piacevano le donne e alle donne piacevano gli uomini. - crisi_scarlatta : Inazuma more like “Le donne al potere e gli uomini non pervenuti”. Cioè, pensateci: - a capo del paese: una donn… -