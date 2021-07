Sulla giustizia scoppia polveriera M5s | Conte contro la riforma

(Di sabato 10 luglio 2021) Ladellapenale approvata dal Consiglio dei ministri ha l'effetto di un cerino gettato nellaM5s. Il giorno dopo fioccano le critiche al provvedimento, da quelle ferme ma più misurate (Giuseppe) a quelle durissime (Alfonso Bonafede) fino a chi invita a uscire dal governo (Alessandro Di Battista da fuori, Giulia Sarti tra gli altri parlamentari). Per capire come si è arrivati a questo punto occorre fare un passo indietro. In Cdm la ministra dellaMarta Cartabia ha portato gli emendamenti al disegno di legge delega didel sistema penale, ...

Due strade che si incrociano, quella della riforma dellae quella della leadership del Movimento. Due strade che raccolgono i veleni degli ultimi ...Ieri - dopo la mediazioneriforma ...vuol far vedere quante persone ha dalla sua parte'. Insomma, l'ex premier va alla conta. L'avvocato non sta fermo, contatta e arruola le sue truppe contro il governo e contro tutti ...La situazione sul fronte giustizia. Le decisioni prese ieri dal Consiglio dei ministri portano agitazione nel Movimento 5 stelle. In un post sul nuovo Blog ufficiale, il Movimento 5 stelle annuncia ch ...Giustizia, Conte: Non canterei vittoria sulla riforma. Apprezzo il lavoro che ha fatto la ministra Cartabia, si è molto impregnata ...