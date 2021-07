Stellantis ma non solo Il prof Pirro spiega perché il Sud è vivo

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’annuncio dato dal ceo di, Carlo Tavares, di voler realizzare la terza gigafactory del gruppo da lui guidato nello stabilimento molisano di Termoli è stato salutato con grande soddisfazione da esponenti del governo che stavano lavorando da mesi su questo progetto in cui potrebbe anche essere impegnata la Cassa Depositi e prestiti come partner finanziario. Al momento bisognerà definire ancora molti dettagli di questo disegno che comunque valorizzerà quel sito in cui – nonostante l’ampia gamma di prodotti in linea, ovvero i propulsori Fire 8 e 16 valvole, le produzioni Premium T4 per motori 2.0 a benzina e 3.0 V6 e la nuova area Gse Firefly – i volumi di ...

Essendo terminata la "cassa Covid", in queste giornateCassino ricorrerà ai contratti di solidarietà. La giornata di ieri, però, è stata importantesolo per il rientro in fabbrica ...... in gioco il 25% dei ricavi con le cinque sfide dell'era post Covid, a Termoli la ... "Sarebbe sbagliato " e ingeneroso " dire cheè cambiato niente - commenta Pasquale Diana, Senior Macro ...Non solo hardware ma anche attenzioni sul software, mirate sulla batteria e sul controllo della trazione elettrica, oltreché sulle caratteristiche della rigenerazione. Contenuti che Stellantis ...L’annuncio di Tavares. A Cassino altri giorni di stop: cancelli chiusi il 12, 16,19 e 30. Il ministro Giorgetti: "Come Mise abbiamo lavorato affinché accadesse" ...